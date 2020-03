Mundo American Airlines suspende voos para o Brasil Medida atinge aeroportos de Brasília, Guarulhos, Galeão e Manaus

A companhia aérea American Airlines vai suspender as rotas que opera entre o Brasil e os Estados Unidos a partir desta segunda-feira (16), com retorno previsto para os dias 6 de maio e 3 de junho. Entre os serviços atingidos estão as ligações realizadas entre Miami e Nova York para o Rio de Janeiro e São Paulo. Também foi suspensa a rota entre Dallas...