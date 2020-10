Mundo ‘America First’ funcionou, sobretudo, na América Latina Donald Trump exerceu uma política externa de pressão na região em detrimento ao diálogo aberto e à cooperação entre os países

Em março de 2016, em meio às discussões eleitorais, o então postulante à Casa Branca Donald Trump se utilizou pela primeira vez da expressão “America First” (Estados Unidos em primeiro). Foi durante uma entrevista para os jornalistas Maggie Haberman e David E. Sanger do The New York Times. Trump não criou a expressão, mas, naquele momento, a usou explicando como seria a po...