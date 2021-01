Mundo Alemanha registra primeiro caso de variante encontrada no Brasil Segundo o Ministério de Assuntos Sociais do estado, o viajante contaminado não tinha sintomas de Covid-19 e a variante foi identificada após teste dar positivo para o coronavírus

Um homem que viajou do Brasil para Frankfurt apresentou o primeiro caso de infecção pela variante que vem sendo chamada de "brasileira" -uma versão do Sars-Cov-2 com mutações que a tornam mais contagiosa, identificada em Manaus. O anúncio foi feito nesta sexta (22) pelo governo do estado de Hesse. Segundo o Ministério de Assuntos Sociais do estado, o viajante não ti...