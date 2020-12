Mundo Alemanha deve discutir amanhã lockdown rígido contra Covid-19 Novas infecções diárias subiram para 28.438

A chanceler alemã Angela Merkel discutirá com líderes neste domingo (13) o aperto das restrições de bloqueio para conter um aumento nas infecções por covid-19, com o fechamento de escolas e lojas. A Alemanha está em lockdown parcial há seis semanas, com bares e restaurantes fechados. Algumas regiões já impuseram medidas mais duras. As discussões de amanhã v...