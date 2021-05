Mundo Alemanha cancela Oktoberfest pelo 2º ano consecutivo devido à Covid-19 Em 2020, a Oktoberfest foi cancelada em abril, enquanto a Alemanha se preparava para um relaxamento gradual de algumas medidas de distanciamento

A Oktoberfest, maior festival de cervejas do mundo com sede em Munique, na Alemanha, foi cancelada nesta segunda-feira (3) pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia de coronavírus. Ao anunciar o cancelamento do evento que estava agendado para o período de 18 de setembro a 3 de outubro, o premiê da Baviera, Markus Söder, disse que a situação da saúde na região...