Mundo Alemanha anuncia investimento de 160 bi de euros em universidades e centros de pesquisa Orçamento do ensino superior no País vai contar com aumento médio anual de 2 bilhões de euros a partir de 2021

Na contramão do que acontece no Brasil, a Alemanha vai contar com um aumento médio anual de 2 bilhões de euros no investimento em ensino superior e centro de pesquisas. O anúncio foi feito na última sexta-feira (3) pela ministra da Educação da Alemanha, Anja Karliczek. Ao todo, serão 160 bilhões de euros aplicados entre 2021 e 2030. "Com isso estaremos garantindo a pros...