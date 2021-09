Mundo Alberto Fernández se reúne com equipe para definir mudanças e diminuir crise na Argentina Presidente argentino passou a manhã e o começo da tarde em reuniões com ministros e governadores de sua base de apoio, um dia depois de a crise com a ala do governo liderada por sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, ganhar contornos mais fortes

A crise na Casa Rosada, sede do poder argentino, continua sem a definição de uma solução nesta sexta-feira (17). Ao longo do dia, porém, havia expectativas a respeito do anúncio da formação de um novo gabinete capaz de esfriar a temperatura interna na cúpula do governo. Alberto Fernández passou a manhã e o começo da tarde em reuniões com ministros e governadores de sua...