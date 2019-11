Mundo Alberto Fernández diz que Evo poderá se asilar na Argentina depois de sua posse Novo presidente argentino iniciará seu mandato no dia 10 de dezembro; Cuba repatriará 'funcionários de cooperação' bolivianos

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, disse nessa quinta-feira, 14, que o ex-presidente boliviano Evo Morales poderá se asilar no país sul-americano depois que ele iniciar seu mandato no dia 10 de dezembro. “A Argentina é a casa de todos os bolivianos, e para mim, no dia em que chegar à presidência, será uma honra receber Evo Morale...