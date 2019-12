Mundo Alberto Fernández assume a presidência da Argentina com o desafio de reativar economia Previsão fez seu juramento ante o Congresso e empossa seu gabinete de ministros na Casa Rosada

O líder peronista Alberto Fernández assumiu a presidência da Argentina nesta terça-feira, 10, com a missão de acertar o rumo de uma economia em crise, o que o obrigará a encontrar um equilíbrio delicado para lidar com grandes exigências tanto da população como dos investidores. Ele prestou juramento diante do Congresso e empossará os ministros do gabinete. Com a pres...