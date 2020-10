Mundo Ainda infectado, Trump planeja evento com centenas de convidados na Casa Branca Presidente deve discursar de uma das varandas da Casa Branca para uma turma de apoiadores, segundo uma das fontes

O presidente dos EUA, Donald Trump, deve receber centenas de convidados em um evento no Jardim Sul da Casa Branca neste sábado (10). As informações foram inicialmente divulgadas pela emissora ABC News, mas três pessoas familiarizadas com os planos do republicano também confirmaram a reunião ao jornal The New York Times. Trump deve discursar de uma das varanda...