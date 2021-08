Mundo Afeganistão volta a ser palco de retirada aérea, 92 anos após sediar a 1ª da história Naquele 1928, o Afeganistão era uma turbulenta monarquia, convulsionada pelas divisões étnicas vivas até hoje. Não existia o Talibã, mas havia os Saqqawistas

Uma guerra civil envolvendo facções tribais rivais, e o governo engolfa o Afeganistão, forçando ocidentais morando em Cabul a fugir do país por meio de uma improvisada operação de retirada aérea. Para o deleite dos aderentes, nietschzeanos ou religiosos, do conceito do eterno retorno, o parágrafo acima não resume necessariamente a vertigem de acontecimentos no paí...