Mundo “Afeganistão é conhecido como cemitério dos impérios”, diz Lourival Sant’Anna Autor de livro sobre o Taleban, cujos líderes entrevistou em 2001, após o 11 de setembro, analisa a situação atual do país, outra vez sob domínio do grupo radical islâmico

No dia 16 de agosto, Lourival Sant’Anna postou no Twitter: 20 anos depois, meu primeiro livro volta a ser perturbadoramente atual. Referia-se a Viagem ao Mundo dos Taleban (Geração Editorial, 2002), relato de sua experiência como único jornalista brasileiro e um dos únicos no mundo a entrar, depois dos atentados de 11 de setembro, no território afegão governado pelo grupo...