Mundo Afegãos retomam aulas sob o Talibã com cortinas dividindo homens e mulheres Os talibãs também querem que apenas professoras ou "homens mais velhos", cuja moralidade tenha sido comprovada, deem aulas para as mulheres

Universitários afegãos voltaram às aulas nesta segunda-feira (6), pela primeira vez desde a tomada do poder no país pelo grupo fundamentalista Talibã, em um contexto diferente: com barreiras e estratégias para separar alunos homens de mulheres. No primeiro governo talibã, entre 1996 e 2001, as mulheres foram impedidas de estudar e trabalhar. Agora, sob escrutínio intern...