Mundo Aeroporto de Cabul é atacado com foguetes na véspera do fim da retirada do Afeganistão Segundo o Pentágono, um foguete atingiu uma área desocupada do aeroporto e outros foram interceptados

Na véspera do prazo limite para a retirada das forças lideradas pelos Estados Unidos do Afeganistão, militantes dispararam cinco foguetes contra o aeroporto de Cabul, centro nervoso do processo de evacuação de civis e militares do país asiático. Ninguém ficou ferido na ação. Segundo o Pentágono, um foguete atingiu uma área desocupada do aeroporto e outros foram ...