Mundo Aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo passam a ser legais na Irlanda do Norte Sem Executivo regional desde 2017, os temas cotidianos do país são geridos em Londres

O aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo foram legalizados na Irlanda do Norte na noite desta segunda-feira, 21, (horário do Brasil e terça-feira na hora local) por decisão do Parlamento britânico, após superar uma última tentativa simbólica de oposição, lançada por deputados da Assembleia regional norte-irlandesa. Sem Executivo regional desde 2017, os tem...