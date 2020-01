Mundo 2º dia de protestos: manifestantes vão às ruas contra líderes iranianos Manifestações aumentam a pressão sobre os líderes do país, depois que as forças militares admitiram que derrubaram por engano um avião ucraniano no momento em que Teerã temia ataques aéreos dos Estados Unidos

Protestos se espalharam neste domingo (11) ao redor do Irã pelo segundo dia, aumentando a pressão sobre os líderes do país, depois que as forças militares admitiram que derrubaram por engano um avião ucraniano no momento em que Teerã temia ataques aéreos dos Estados Unidos. "Eles estão mentindo que o nosso inimigo é a América, nosso inimigo está aqui", gritava um ...