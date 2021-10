Mundo 17 missionários dos EUA são sequestrados no Haiti Familiares dos missionários estão entre as vítimas da ação

Pelo menos 17 pessoas –missionários cristãos norte-americanos e suas famílias– foram sequestradas no sábado (16.out.2021) por integrantes de gangue nos arredores de Porto Príncipe, capital do Haiti. A CNN reportou que as vítimas incluem 14 adultos e 3 menores de idade. O sequestro foi feito quando os missionários saíam de um orfanato na área de Cro...