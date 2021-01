Mundo Índia vai proibir exportação de vacina da Oxford/AstraZeneca No fim de semana, a Anvisa autorizou a Fiocruz a importar dois milhões de doses da vacina - que será produzida também no Brasil; Com a decisão, é provável que a compra brasileira também tenha que esperar

O presidente do Instituto Serum da Índia, Adar Poonawalla, informou que o governo do país vetou a exportação de doses da vacina anti-Covid criada pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca - que foi aprovada para uso emergencial no último sábado (02). Segundo uma entrevista de Poonawalla à agência de notícias Associated Press, a proibi...