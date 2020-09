Mundo Índia ultrapassa Brasil como segundo país mais atingido pela Covid-19 As mortes no país têm sido relativamente baixas, mas ultrapassaram a marca 1.000 óbitos diários nos últimos dias

As infecções por coronavírus da Índia aumentaram para 4,2 milhões na segunda-feira, ultrapassando o Brasil e se tornando o segundo país com maior número de casos. Com 4.204.613 infecções, a Índia está quase 70 mil casos à frente do Brasil, que chegou a 4.137.606 infecções no domingo (7), de acordo com números do consórcio de imprensa do qual a Folha faz parte. A Índia, com ...