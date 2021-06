Mundo Índia tem o menor número de casos de Covid-19 em 2 meses e reabre cidades Em 19 de maio, a Índia se tornou o país com o maior número de mortes por covid-19 em 24 horas do mundo. Segundo dados oficiais do governo, foram 4.529 mortes em um dia, número que superou o recorde anterior de 4.475 mortes registradas pelos Estados Unidos em 12 de janeiro

Alguns Estados da Índia começaram a flexibilizar as restrições, já que o país registrou o menor número diário de casos em quase dois meses no sábado (5). No domingo (6), o recorde se repetiu, chegando a 101.232 novos casos em 24 horas, segundo dados do painel Worldometer. A capital do país, Nova Déli, autorizou a reabertura do comércio em dias alternados. Escrit...