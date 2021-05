Mundo Índia se torna 3º país com mais mortos por Covid em meio a caos sanitário e derrota política de Modi De acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins e pelo site Our World in Data, a Índia confirmou 3.417 óbitos neste domingo (2) e chegou à marca de 218.959 mortes

Depois de se tornar o primeiro país a registrar mais de 400 mil casos de Covid-19 em apenas um dia, a Índia ultrapassou o México e se tornou, nesta segunda-feira (3), o terceiro país com o maior número de mortos pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. De acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins e pelo site Our World in Dat...