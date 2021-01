Mundo Índia libera exportação de vacina contra Covid-19 para o Brasil, diz agência Governo espera 2 milhões de doses que devem ser enviadas na sexta-feira (22)

O governo da Índia liberou as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19. As primeiras remessas serão enviadas ao Brasil e ao Marrocos na sexta-feira (22). A informação é do secretário de Relações Exteriores da Índia, Harsh Vardhan Shringla, em entrevista à agência Reuters. “O fornecimento das quantidades comercialmente contratadas também come...