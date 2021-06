Mundo Índia bate novo recorde de mortes por Covid após revisão em estado acusado de subnotificação Até esta quinta, a Índia registrou mais de 29,1 milhões de casos e 355 mil mortes por coronavírus, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins

A Índia registrou nesta quinta-feira (10) mais de 6.000 mortes por coronavírus, estabelecendo um novo recorde de óbitos diários. O aumento atípico no número de vítimas, entretanto, é resultado de uma revisão nos dados da pandemia no estado de Bihar, no nordeste do país. Segundo as autoridades de saúde, o país registrou 6.148 mortes por Covid-19 nas últimas 24 hor...