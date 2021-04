Mundo Índia anuncia início da vacinação a todos com mais de 18 anos em 1º de maio No próximo mês, os laboratórios indianos deverão reservar metade de toda a produção para o governo nacional, e o restante poderá ser comercializado com os estados do país

O governo da Índia anunciou, nesta segunda-feira (19), que vai ampliar sua campanha de vacinação contra a Covid-19 a todos os indianos com mais de 18 anos a partir de 1º de maio. A fase 3 do programa de imunização inclui ainda a imposição de novas regras para as empresas fabricantes de vacinas. A partir do próximo mês, os laboratórios indianos deverão reservar metade...