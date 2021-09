Mundo 'É difícil encarar morte sem cadáver para enterrar', diz pai de brasileiro morto no 11 de Setembro Ivan Fairbanks Barbosa, de 80 anos, diz que se angustia ao imaginar que o filho possa ter pulado do prédio para escapar do fogo e da fumaça

"Aquele negócio começou de manhã, entre 9h e 10h. Eu já estava aqui no consultório", lembra o médico Ivan Fairbanks Barbosa, 80. Eram 8h46 em Nova York (uma hora a menos em relação ao fuso de Brasília) quando o primeiro Boeing atingiu a torre norte do World Trade Center, entre os andares 93 e 99. O filho de 30 anos do médico, Ivan Kyrillos Fairbanks Barbosa, estava...