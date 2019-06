Mundo Árvore plantada por Trump e Macron como sinal de amizade morre na quarentena Planta veio de uma floresta no norte da França onde soldados americanos morreram na 1ª Guerra; ela não sobreviveu à quarentena obrigatória para organismo vivo importado aos EUA; relação entre os presidentes também enfrenta desgaste

A foto do presidente americano, Donald Trump, e de seu colega francês Emmanuel Macron plantando um carvalho no jardim da Casa Branca no ano passado simbolizava a amizade entre os dois líderes. Mas a relação enfrenta um desgaste desde então, por assuntos que vão do Irã ao comércio, e a árvore não sobreviveu, informou uma fonte diplomática. Macron ofereceu a ...