Magazine Zorra estreia temporada de inéditos com novidades no elenco e produção remota Episódios mesclam gravações do início do ano com novas cenas, que estão sendo realizadas na casa dos atores e em cidades cenográficas, com equipes reduzidas, seguindo o protocolo de segurança

Home office com crianças, confinamento, política... Assunto não falta neste ano tão atípico em que o humor tem proporcionado momentos de leveza e reflexão, diante de uma atualidade tão complexa. E a boa notícia é que o Zorra estreia neste sábado a temporada de episódios inéditos com sua crônica bem-humorada do cotidiano brasileiro. Os episódios mesclam gravaçõ...