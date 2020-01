Magazine Zoológico de Berlim mostra filhote de panda pela 1ª vez; veja foto Meng Yuan e Meng Xiang têm 5 meses de vida e retornarão à China quando completarem 4 anos de idade

Dois filhotes de panda-gigante foram expostos ao público pela primeira vez nesta quarta-feira, 29, no Zoológico de Berlim. Eles são os únicos da Alemanha atualmente. Funcionários do local carregaram os irmãos Meng Yuan e Meng Xiang a uma jaula envidraçada com galhos e pedras. Sua mãe, Meng Meng, estava tranquila enquanto comia bambu em um canto da redoma. Os filhotes de...