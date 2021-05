Magazine Zezé Motta e Jéssica Ellen relembram Ruth de Souza no 'Se Joga' deste sábado (15) A atriz negra que comemoraria 100 anos de idade este mês, foi destaque no cinema, teatro e TV

O Se Joga deste sábado, promete uma tarde leve e descontraída, cheia de convidados, matérias especiais e bastidores exclusivos das produções, que você só vê na TV Globo. Também tem homenagem à saudosa dama da dramaturgia Ruth de Souza. No ano em que é comemorado o seu centenário, o programa promove um encontro de gerações com Zezé Motta e Jéssica Ellen. Em papo com É...