Magazine Zezé Motta apresenta nesta quinta-feira o espetáculo Divina Saudade, em homenagem a Elizeth Cardoso Divina Saudade será apresentado nesta quinta-feira (28), às 20 horas, no Teatro Sesc Centro

Antes mesmo do fim da primeira pergunta, a cantora e atriz Zezé Motta, de 75 anos, solta uma gargalhada ao telefone ao ser questionada sobre a longevidade do espetáculo Divina Saudade, que será apresentado nesta quinta-feira (28), às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. O show, uma homenagem à dama da música popular brasileira, Elizeth Cardoso, estreou em 2000 e passo...