Magazine Zezé Di Camargo marca data 'cabalística' para casamento com Graciele Lacerda Casamento promete ser grandioso e luxuoso

O cantor Zezé Di Camargo e a jornalista Graciele Lacerda vão oficializar a relação depois de mais de 10 anos juntos. A cerimônia de casamento será às vésperas do Carnaval de 2020. Segundo o Blog do Leo Dias, a data escolhida foi 20/02/2020, uma data cabalística apenas com os números 2 e 0. O casamento promete ser grandioso e luxuoso e deve acontecer em São Paulo....