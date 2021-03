Magazine Zezé Di Camargo faz música em homenagem ao pai, e lança clipe no Fantástico A música conta com a parceria do compositor Danimar, amigo de Zezé, e fala sobre o amor ao campo e à vida simples

O cantor Zezé Di Camargo, 58, fez uma música em homenagem ao pai, Francisco José de Camargo, que morreu em novembro do ano passado, aos 83 anos. A canção, intitulada "O Matuto," terá o clipe lançado neste domingo (7), no Fantástico (Globo). A música conta com a parceria do compositor Danimar, amigo de Zezé, e fala sobre o amor ao campo e à vida simples. Segundo a asse...