Magazine Zezé Di Camargo e Luciano lançam "1 Hora e Meia" A música foi cantada com exclusividade pela dupla no palco do "Domingão do Faustão"

No penúltimo domingo (10), Zezé Di Camargo e Luciano ocuparam o palco do “Domingão do Faustão” cantando os maiores sucessos da dupla, com direito a uma grande surpresa para os fãs: a apresentação em primeira mão de “1 Hora e Meia”, nova música dos irmãos. A moda romântica será distribuída a todas as rádios do país, segunda-feira (18), para desembarcar nas plataformas d...