Magazine Zezé Di Camargo e Luciano anunciam nova live; confira a data Admiradores pediram para dupla cantar ‘Tudo de Novo’, em homenagem à rapper americana Cardi B, que é fã da música

Zezé Di Camargo e Luciano anunciaram na terça-feira, 19, que farão uma live no próximo dia 29 de maio (sexta), às 20h, pelo canal oficial da dupla no YouTube e a TV8 Brasil, canal aberto com número 55.1 no sinal digital, com transmissão em São Paulo. "Família, não dissemos que o nosso próximo encontro estava próximo? Estamos muito empolgados para rever vocês aí de...