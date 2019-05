Magazine Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda iniciam tratamento para gravidez A noiva do sertanejo ainda está se preparando para congelar os óvulos, e o casal prevê a gravidez para o ano que vem

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda informaram, via stories do Instagram na terça-feira, 14, que estão começando o procedimento de fertilização in vitro para terem um filho. "Estou voltando agora do médico, tive que fazer um monte de exame e agora vou esperar umas coisinhas para dar sequência [ao tratamento]", disse a influenciadora digita...