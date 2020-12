Magazine Zeca Pagodinho quer compor sobre vacina contra Covid e diz que vai tomar 'uma em cada braço' Sem poder conviver com os amigos, o sambista não teve ânimo para compor nos últimos meses, mas prevê dias melhores e diz estar melhorando

"Andei muito triste", resume Zeca Pagodinho, 61, sobre o período de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Sem poder conviver com os amigos, o sambista não teve ânimo para compor nos últimos meses, mas prevê dias melhores e diz estar melhorando. O cantor e compositor pensa em criar músicas sobre as vacinas contra o vírus e anuncia, em tom de bri...