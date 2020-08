Magazine Zeca Pagodinho faz live em homenagem ao Dia dos Pais; assista aqui Quanto ao repertório, o astro do samba brasileiro disse que sucessos como "Quando Eu Contar (Iaiá)", "Coração em Desalinho" e "Mais Feliz" estão garantidos

O cantor Zeca Pagodinho decidiu repetir o feito do Dia das Mães e realiza, neste domingo (9), uma live em homenagem ao Dia dos Pais em seu canal do Youtube. Antes da apresentação, ele garantiu que show foi muito bem montado. Quanto ao repertório, o astro do samba brasileiro disse que sucessos como "Quando Eu Contar (Iaiá)", "Coração em Desalinho" e "Mais Feliz" estão ...