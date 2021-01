Magazine Zayn Malik divulga prévia do clipe da música 'Vibez' um dia antes do lançamento O cantor deve lançar na próxima semana seu novo projeto

Após dois anos desde seu último álbum, o cantor Zayn Malik, 27, deve lançar na próxima semana seu novo projeto, intitulado "Nobody Is Listening". Com 11 faixas, o trabalho tem pré-lançamento previsto para 15 de janeiro. Para já dar um gostinho aos fãs, o músico divulgou, nesta quinta-feira (7), em suas redes sociais, uma prévia para o single "Vibez", que fará parte ...