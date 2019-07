Magazine Zac Efron interpreta Ted Bundy, serial killer que dividiu os Estados Unidos dos anos 1970 Dirigido por Joe Berlinger, A Irresistível Face do Mal conta história de homem que matou, pelo menos, 30 mulheres

Nos Estados Unidos dos anos 1970, um serial killer matou, pelo menos, 30 mulheres. O caso colocou o homem como um dos mais famosos julgamentos americanos, em parte, por causa de sua fama de sedutor e a conquista de milhares de fãs. A história de Ted Bundy ganha o longa-metragem A Irresistível Face do Mal, com direção do cineasta Joe Berlinger.Na produção, a traj...