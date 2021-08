Magazine Zé Ramalho desiste de participar de novo disco de Sérgio Reis O cantor se junta a outros artistas, como Maria Rita e Guilherme Arantes que desistiram de participar da gravação do novo disco de Sérgio Reis depois que o ex-deputado viralizou em redes sociais convocando uma greve nacional de caminhoneiros como protesto contra os ministros do STF

Mais um artista desembarca da produção do novo álbum de Sérgio Reis, 81. No sábado (21) o cantor Zé Ramalho (71) anunciou que não vai participar nem autoriza a inclusão da música "Admirável Gado Novo" pelo sertanejo. Segundo o colunista Ancelmo Gois, de O Globo a decisão do paraibano, que participou da gravação em 2019 como convidado, é por entender que agora, sua pr...