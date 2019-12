Magazine Zé Neto e Cristiano são os convidados de honra de Léo Santana no Baile da Santinha Em 2017, a dupla colocou no mercado o DVD Um Novo Sonho, com músicas como Sonha Comigo, Amigo Taxista e Se Organizar Todo Mundo Beija

Juntos desde 2011, os amigos de infância José Toscano (Zé Neto) e Irineu Táparo (Cristiano) são os convidados de honra do baiano Léo Santana no Baile da Santinha. Dos barzinhos aos grandes palcos, o reconhecimento veio com a música Seu Polícia (2014), que puxou outros sucessos, como Estamos Quites (feat Henrique & Juliano), Pra Rezar Ninguém me Chama (gravada com ...