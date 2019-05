Magazine Zé do Choro homenageia Abel Ferreira Apresentação destaca primeiro disco do músico, no palco do Teatro Sesi

O clarinetista José Reis de Geus, conhecido no meio musical goianiense como Zé do Choro, é a atração da noite desta terça-feira, às 20 horas, no projeto Terça no Teatro Sesi, com show em homenagem a Abel Ferreira. No palco, o músico apresenta seu primeiro CD, Zé do Choro. A entrada é franca mediante doação de 2 quilos de alimento ou um livro literário. É nece...