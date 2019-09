Magazine YouTube Originals chega ao Brasil com seis séries próprias Brasil será o quarto país a receber a novidade; Whindersson nunes terá seriado próprio

O YouTube anunciou nessa 3ª feira (24) a chegada do YouTube Originals para o Brasil. A plataforma é 1 canal reservado a produções próprias do agregador de vídeos do Google. O país será o 4º a receber a novidade e terá seis seriados. O anúncio foi feito na 5ª edição do evento YouTube Brandcast, realizado em São Paulo. Diferentemente de plataformas de streamin...