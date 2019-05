Magazine Yas & The High Groove anima noite em Goiânia Grupo destaca soul, reggae, funk e R&B no repertório apresentado no Bolshoi Pub

A banda Yas & The High Groove anima a noite desta sexta-feira, a partir da meia-noite, do Bolshoi Pub. A casa estará aberta a partir das 21 horas. Nos valores de inteira, o ingresso antecipado custa R$ 60 e na portaria, na hora do evento, R$ 80. Os valores estão sujeitos a alteração de acordo com a demanda. O grupo é um projeto que visa reunir soul, regga...