Magazine Xuxa pede desculpas após sugerir que presos sejam usados para testes de remédios Apresentadora diz que se expressou mal após defender que presidiários sejam cobaias

Horas após defender em uma live da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que presos sejam usados como cobaias para testes de medicamentos, Xuxa Meneghel usou suas redes sociais na madrugada desta sábado (27) para se desculpar pela declaração. Ver esta publicação no Instagram ...