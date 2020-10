Magazine Xuxa fala que Junno a ajuda a superar abusos sexuais sofridos na infância

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das figuras mais conhecidas do Brasil, Xuxa, 57, vem mudando a forma como lida com o público ao longo dos anos. "Não criei um personagem, mas fazia o que mandavam, e isso talvez tenha levado a uma persona", disse a Rainha dos Baixinhos ao recordar sua postura no início da carreira. "Eles me viam como u...