Magazine Xuxa diz que pode se mudar para a Itália após não renovar contrato com a Record A apresentadora contou que já está de olho em casas na região de Toscana e que sua filha, Sasha Meneghel, 22, gosta do país

Xuxa, 57, que deixou a Record no final do ano e está sem contrato com emissoras brasileiras, afirmou que pensa em se mudar para a Itália com seu namorado, Junno Andrade, 57. A apresentadora contou que já está de olho em casas na região de Toscana e que sua filha, Sasha Meneghel, 22, gosta do país. Em entrevista para Carolina Ferraz, 52, no programa Domingo Esp...