Magazine Xuxa, Angélica e Eliana publicam fotos e vídeos de reencontro Apresentadoras, que já foram apontadas como rivais, reuniram as famílias neste domingo (27)

Xuxa, 57, Angélica, 46, e Eliana, 46, se encontraram na noite deste domingo (27) e publicaram vídeos e fotos do momento nas redes sociais. Em uma primeira imagem, postada no Instagram de Xuxa, além das apresentadoras aparecem também Juno e Luciano Huck. Ver essa foto no Instagram ...