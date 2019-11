Magazine Xexéu e João Garoto levam Seresta de Ouro ao Quintal do Jajá

O projeto Seresta de Ouro será levado, nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, ao Quintal do Jajá. À frente do projeto, os músicos João Garoto (foto) e Xexéu, além do percussionista Marco Lima, que apresentarão um show de bolero e samba-canção, num repertório que incluirá músicas de Cartola, Nelson Cavaquinho, Dolores Duran, Maysa, Pixinguinha, Vinicius de Moraes, G...