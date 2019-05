Magazine Xeque-mate: Último episódio de Game of Thrones será exibido neste domingo, às 22 horas Fãs estão ansiosos para saber quem ficará com o Trono de Ferro

Quando se joga o jogo dos tronos, ou você ganha ou você morre. Não existe meio-termo. A célebre frase de Cersei Lannister (Lena Headey) no final da primeira temporada de Game of Thrones se transformou em profecia que ao longo de quase dez anos se cumpriu com a morte de tantos candidatos a reis e rainhas. No desfecho da saga de Westeros, no capítulo de hoje, às ...